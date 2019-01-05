Крис Кельми умер не от алкоголя – судмедэксперт

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Ранее считалось, что причиной его смерти в 63 года, которая наступила 1 января, стала алкогольная зависимость. Оказалось, что эти предположения неверны.

Судмедэксперт ответственно заявил, Крис Кельми умер не от алкоголя. Его смерть наступила по естественным причинам. Популярный певец и композитор имел множество проблем со здоровьем.

Тело Кельми было найдено в помещении его загородного дома в Подмосковье. Алкогольной зависимостью он, действительно, тяжело страдал на протяжении около 20 лет.

В последние годы он «заливал» свою невостребованность вместе с ранее скончавшимся Евгением Осиным. Они пытались излечиться от зависимости, совместно отправившись в Таиланд, но, видимо, даже заморские врачи не смогли с нею справиться.

После смерти тело Кельми находилось в Наро-Фоминском морге. Родственники сообщили, что ожидали вскрытия несколько дней, без чего не могли получить документов для захоронения.

Продолжение... Напророчила: Смерть Кельми могло вызвать пророчество Даны Борисовой – мнение Вокруг кончины этого музыканта уже складываются настоящие легенды. При этом до сих пор не известно ни от чего он умер, ни где пройдут похороны. Всё в тайне. Сотрудники морга это опровергают, рассказывая, что все процедуры были осуществлены незамедлительно.

Согласно полученному заключению эксперта, причиной смерти стал вовсе не алкоголь, а естественные причины. В основе лежит хроническое заболевание, о котором медики не распространяются. С сердцем также были давние неполадки.

В то же время место и дата похорон известного певца до сих пор остаются неизвестными. Его жена хочет провести их инкогнито без процедуры прощания.

Также неизвестно, приедет ли проститься с Кельми его сын, который сейчас находится за границей.