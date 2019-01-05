Крис Кельми умер не от алкоголя – судмедэксперт

Ранее считалось, что причиной его смерти в 63 года, которая наступила 1 января, стала алкогольная зависимость. Оказалось, что эти предположения неверны.
Судмедэксперт ответственно заявил, Крис Кельми умер не от алкоголя. Его смерть наступила по естественным причинам. Популярный певец и композитор имел множество проблем со здоровьем.
Тело Кельми было найдено в помещении его загородного дома в Подмосковье. Алкогольной зависимостью он, действительно, тяжело страдал на протяжении около 20 лет.
В последние годы он «заливал» свою невостребованность вместе с ранее скончавшимся Евгением Осиным. Они пытались излечиться от зависимости, совместно отправившись в Таиланд, но, видимо, даже заморские врачи не смогли с нею справиться.
После смерти тело Кельми находилось в Наро-Фоминском морге. Родственники сообщили, что ожидали вскрытия несколько дней, без чего не могли получить документов для захоронения.
Сотрудники морга это опровергают, рассказывая, что все процедуры были осуществлены незамедлительно.
Согласно полученному заключению эксперта, причиной смерти стал вовсе не алкоголь, а естественные причины. В основе лежит хроническое заболевание, о котором медики не распространяются. С сердцем также были давние неполадки.
В то же время место и дата похорон известного певца до сих пор остаются неизвестными. Его жена хочет провести их инкогнито без процедуры прощания.
Также неизвестно, приедет ли проститься с Кельми его сын, который сейчас находится за границей.