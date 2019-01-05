«На чужих не стоит»: Тарзан мог стать импотентом из-за «ведьмы» Наташи Королёвой

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Сергей Глушко однажды признался, что хотел изменить жене, но опозорился при посторонних женщинах и ушёл прочь.

Отношения Сергея Глушко, более известного, как Тарзан, и Наташи Королёвой вызывают вопросы с момента их женитьбы. В большей степени это происходит на фоне профессиональной деятельности супруга певицы, который по роду занятий должен удовлетворять запросы похотливых женщин. Поклонницы Королёвой сомневаются, что мускулистый Глушко хранит верность ей все эти годы. Вместе с тем сам Сергей постоянно все обвинения в изменах отрицает. Более того, однажды артист признался, что с другими женщинами попросту теряет свою мужскую силу. В этой связи можно предположить, что Тарзан стал жертвой некоего колдовского заговора, который могла наслать на него заботливая супруга.

Наташу Королёву подозревают в ведьмовстве уже давно. Сама она не отрицает, что ей нравится этот образ и признаётся, что была бы не против побывать в роли ведьмы. Вполне возможно, что Королёва уже давно освоила колдовские умения и даже применяет их на Тарзане. Если верить слухам, Наталия была практикующим магом ещё в бытность женой Игоря Николаева. Именно благодаря её чарам известный музыкант и певец якобы серьёзно пострадал. Теперь же очередь дошла до Сергея Глушко. Последний однажды признавал, что Королёва обладает экстрасенсорными споосбностями и обмануть её практически невозможно. «Ей вообще сложно изменить. Тот еще экстрасенс – все чует. Сразу будет знать и для этого необязательно читать новости», - говорил как-то Глушко.

Не исключено, что танцор мог стать импотентом из-за «ведьмы» жены. Чары Наташи Королёвой могли лишить Тарзана мужской силы в период, когда он на гастролях или просто находится в окружении чужих женщин. Об одном таком случае Глушко рассказал сам, признавшись, что на чужих у него попросту «не стоит». «Предложили деньги. Я поехал с чувством рысака. И к своему удивлению и ужасу вообще ничего не смог», – вспоминал Глушко. Тарзан сам не понимал, что с ним произошло, но осознал, что изменять ведьме Наташе Королёвой ему не удастся.