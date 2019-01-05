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Предположения о беременности Виталины ходят уже несколько месяцев, а недавно поклонники заметили в квартире Прохора нечто напоминающее детскую кроватку. Теперь же паре предсказывают рождение дочери и считают, что она непременно будет похожа на Виталину.

В своем аккаунте в Instagram Прохор Шаляпин опубликовал фото с маленькой девочкой, которая была в костюме Снегурочки. Многие поклонники усмотрели в этом не только милую картинку, но и скрытый смысл о том, что совсем скоро пара Шаляпина и Цымбалюк-Романовской сообщит им о скором рождении совместного ребенка.

Ранее фанаты уже замечали на заднем плане фотографии Прохора детскую кроватку и предположили, что она предназначена для будущего малыша. А теперь Шаляпину и Цымбалюк-Романовской предсказали рождение девочки.

«На Виталину похожа маленькая снегурочка», «Маленькая Виталинка», «У вас может такая быть дочка с Виталиной», «Вангую Вам такую же прекрасную, маленькую дочку», - написали восхищенные поклонники.

По их мнению, уже в 2019 году пара объявит о будущем ребенке и, возможно, они угадают с полом малыша и родится девочка, ведь Виталина, по их мнению, может родить красивую белокурую девчушку и воспитают они ее в действительности «как следует». Однако, некоторые опасаются того, что пара начнет новое посещение программ Малахова и начнет «пиариться» за счет будущего малыша, но мысли подобного рода пока ненадолго задерживаются в их головах.

Таким образом, фанаты считают, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская серьезно настроены друг к другу и в скором времени смогут дать поклонникам то, чего они так ждут – свадьбу и малыша. Впрочем, сами звезды не спешат делать заявления подобного рода, ведь Виталина в недавнем времени была занята судебными разбирательствами с мужем, а Прохор, по всей видимости, покорно ждет благоприятного разрешения ситуации.