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Отмена концертов Егора Крида напрямую связана с его желанием мстить из-за школьных сложных лет - убеждены пользователи сети. Это косвенно подтвердил и Павел Воля, который до сих пор недоумевает, как Егору Криду с «гейской» внешностью удалось «выжить» в суровом городе Пенза.

Недавно сеть шокировала новость о том, что Егор Крид отказался выступать в Абу-Даби по причине своего плохого настроения. Поклонники назвали певца несерьезным и безответственным, а пользователи сети начали искать причину такого поведения. По их мнению, выходки Крида связаны с его неприятными воспоминаниями о школе.

Оказалось, что в Пензе, где проживал не только Егор Крид, а и Павел Воля, не принято было в те годы парням выглядеть так, как выглядел будущий певец: в ухе серьга, налохмаченные волосы и отчетливо видна попытка соответствовать моде тех времен. О суровых нравах города рассказал Павел Воля, который пригласил однажды певца на юмористическое шоу, где были показаны фотографии Крида в школе. По мнению комика, Егору Криду несказанно повезло, что ему удалось переехать - молодого человека могли попросту не принимать.

Пользователи сети озвучили свою версию: по их мнению, «опущенный бесится» - Егор Крид может срываться на фанатах из-за школьных унижений, которые преследовали его до самого выпуска из-за немужского стиля. Теперь, став звездой, Крид якобы мстит всем, показывая свое богатство и тяжелый нрав, заставляя при этом страдать людей, которые уже отдали деньги за его выступления.

Фанаты всерьез обозлились на Егора Крида и советуют ему походить на приемы к психологу, дабы устранить детскую травму, связанную со школьными издевками. Обычные слушатели, по мнению юзеров, не имеют к его психологическим проблемам никакого отношения.