«Я не ребёнок»: Экс-жена Ивана Краско рассказала о своих отношениях с пожилым актёром

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Молодая девушка, которая младше его на 60 лет, откровенно рассказала о замужестве. Основной причиной развода стало требование мужа о рождении детей, на что она не соглашалась.

Свадьба Натальи Шевель и Ивана Краско состоялась в 2015 году. Их супружество закончилось через три года. Экс-жена сообщила, что она не ребёнок и рассказала о своих отношениях с пожилым актёром.

Сам Краско после развода вернулся к своей предыдущей третьей супруге Наталье Вяль. Та приняла его, и сейчас они проживают совместно.

После развода Наталья Шевель некоторое время продолжала проживать совместно с бывшим мужем. Потом он отправился жить к предыдущей жене, а она осталась на жилплощади с его родными.

Однако, те очень быстро начали её выселять, чего Шевель совсем не ожидала, хотя и не предполагала проживать с бывшими родственниками долгое время.

Сейчас девушка сняла новое жильё и не прекратила работать. Она догадывалась, что отъезд Краско к предыдущей жене станет для неё большой проблемой.

В то же время их отношения остаются вполне доброжелательными. Шевель видит, что к Наталье Николаевне Краско относится совершенно иначе. Та – мать его детей. А она продолжала оставаться ребёнком, которому раздают подзатыльники. Даже, когда присутствуют другие люди.