«Люблю девочек»: Солистка SEREBRO Кищук стала лесбиянкой после расставания с бойфрендом-геем

Сегодня, 18:20

Екатерина могла найти утешение в объятиях другой девушки, так же, как её бывший молодой человек Ивана Акура, которого заметили целующимся с другим парнем.

Коллектив SEREBRO под началом Максима Фадеева с момента своего создания был средоточием скандалов и интриг. Большую часть из них, как правило, провоцировала Ольга Серябкина, однако временами свою лепту вносила и не менее эпатажная участница группы Екатерина Кищук. Последние месяцы для неё стали не самыми лёгкими в карьере. Сперва Фадеев заявил о перезапуске проекта SEREBRO, что фактически означало уход Кищук в свободное плавание.

И если для Серябкиной, она же Molly, такой поворот событий, вероятно, не предвещает беды, то Екатерине с крахом группы сулят забвение и полное отсутствие перспектив. Наряду с этим у Кищук произошла и серьёзная трагедия на личном фронте. На днях стало известно, что бойфренд бросил Екатерину. Причём ушёл дизайнер Иван Акура от Кищук не к кому-нибудь, а к другому парню. Молодых людей застали во время уединения целующимися.

Подобная цепь событий, вероятно, сильно повиляла на солистку SEREBRO, которая внезапно для всех «стала лесбиянкой». В своём Twitter Кищук оставила неоднозначную запись. Певица написала «люблю девочек» и пропала из соцсетей на несколько дней. Поклонники неожиданно позитивно отнеслись к подобной новости после известия о причине расставания Екатерины с бойфрендом-геем. Многие девушки-фанатки обрадовались и также нашли в себе склонность к однополой любви.

Стоит отметить, что Кищук подобным образом могла высказать негодование неожиданной сменой ориентации её парня. Само же признание в лесбиянстве могло быть лишь эмоциональным поступком, как было, к примеру, с заявлением о намерении пойти в порно индустрию после распада SEREBRO. Не исключено, что пост «лесбиянки» Кищук мог стать началом затяжной депрессии на любовной почве, поскольку уже сегодня солистка группы опубликовала в Twitter сразу три философских рассуждения на тему тщетности бытия современного человека.