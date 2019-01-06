Материнство смогло изменить всю жизнь Пенелопы Крус

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Актриса рассказала, как на нее повлияло рождение сына и дочери.

Пенелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем практически всегда избегали обсуждения своей личной жизни и детей. Однако в интервью журналу Marie Claire, на обложку которого она попала, актриса решила приоткрыть завесу тайны своей семьи. Она рассказала, что материнство смогло изменить всю ее жизнь и ответственность за еще одного человека, с одной стороны, ложится грузом на ее плечи, а, с другой, она счастлива нести этот груз, ведь с пяти лет мечтала о детях и родила их, по ее словам, «от правильного человека». Плюс ко всему, она сообщила, что ждала того самого человека, чтобы он стал отцом ее ребенка и не прогадала.

Многие считают, что миссия женщины в том, чтобы родить детей и подарить миру еще одну или несколько жизней. Однако на примере Пенелопы Крус можно увидеть, что она не только выполнила свою «миссию», но и стала отличным стимулом для других девушек развивать не только семейную жизнь, но и карьеру и добиваться больших успехов.