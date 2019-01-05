«Опух и резко постарел»: Андрей Малахов может усиленно лечиться от последствий приема стероидов

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Андрей Малахов едва не умер от анаболических стероидов, в попытке заполучить красивое тело. Хоть с того момента прошло много времени, поклонники шоумена убеждены - последствия запретных веществ и сейчас дают о себе знать.

Недавно Андрей Малахов напугал пользователей сети фотографией с кислородной маской - юзеры испугались за шоумена, посчитав, что у него появились серьезные проблемы со здоровьем. К слову, не так давно телеведущий выкладывал фото с патчами под глазами, что может свидетельствовать о попытках шоумена скрыть отечность под глазами.

Юзеры вспомнили, что однажды шоумен чуть не умер - он отравился анаболическими стероидами, получив интоксикацию организма. Отсюда они предположили, что «опух и резко постарел» Малахов из-за того, что он может усиленно лечиться от последствий приема стероидов, а отечность наблюдается из-за периодических капельниц и других, очищающих кровь процедур. К слову, в то время болезнь едва не сгубила

Малахову карьеру - от него начали отворачиваться близкие друзья и коллеги, ложно полагая, что шоумен болен гепатитом.

Многие убеждены, что такое отравление организма оставляет последствия на всю жизнь - в первую очередь, снижается защитная функция печени, которая берет на себя удар и устраняет вредное влияние веществ, поэтому вполне вероятно, что сейчас Малахов должен делать все необходимое для того, чтобы продлить здоровье своего органа.