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Подруги слишком близки, считают фанаты, и порой делят не только радости и горе, но и отдых в Америке и даже одежду. Такие отношения вызывают вопросы и поклонники посчитали, что каждая из подруг имеет чересчур большое влияние на жизнь другой.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева дружат больше 20 лет. Историей их знакомства когда-то поделилась сама гимнастка и рассказала, что в начале их отношения начались по ее инициативе. Оказывается, она сама напросилась к ней в подружки. Лилия впервые увидела Ани Лорак по телевизору, а вслед за этим познакомилась с ней на одном из концертов. Правда тогда дружба не завязалась. Позже выяснилось, что певица ходит к тому же косметологу, что и Подкопаева. Тогда спортсменка выпросила номер Ани и позвонила ей. С тех пор Лилия и Ани Лорак неразлучны.

При этом они достаточно часто находятся на отдыхе, а также однажды их заподозрили в том, что они надели один и тот же костюм одна за другой. Фанаты заявили, что стоило бы покупать свои вещи, а не одалживать их друг у друга, но женщины не обратили на это внимания. Также Лилия выступала за сохранение брака Каролины в 2011 году, ведь тогда также было множество слухов о разводе с Муратом, а теперь, когда выяснились детали его измены, по всей видимости, наоборот настаивала на разрушении брака.

Как бы то ни было, они имеют непосредственное влияние на жизни друг друга, а также все еще встречаются на отдыхе в Америке. Так случилось и в этом году. Обе артистки опубликовали в своих социальных сетях фотографии того, как они отдыхают на море в Майами и ни о чем не беспокоятся. По всей видимости, супруг на отдыхе отсутствует, хоть они с Ани все еще в формальном браке.

Таким образом, Ани Лорак и Лилию Подкопаеву заподозрили в чересчур близких отношениях, а также посчитали, что их «странная дружба» имеет чересчур большое влияние на их жизни и на самом деле, как предполагают многие из них, «женской дружбы вообще не существует».