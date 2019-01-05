Нищая сестра Дэвида Бекхэма вынуждена распродавать имущество в Интернете

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Старшая сестра легендарного футболиста еле сводит концы с концами.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм устроил новогоднюю вечеринку, которая обошлась ему минимум в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако родственники не были на неё приглашены, после чего в Интернете появилась первая новость о том, что старшая сестра спортсмена Линн вынуждена распродавать своё имущество на аукционе eBay за копейки.

В Сети женщина выставила на продажу детскую одежду, тротуарную плитку из внутреннего двора и некоторые предметы быта за минимальную цену от 2 до 5 фунтов стерлингов. Среди продаваемых вещей есть также футбольные бутсы, однако кому они принадлежат - неизвестно. Ранее СМИ писали, что Линн разведена и вместе со своими сыновьями проживает в доме, который в 2010 году выкупил Дэвид. Сегодня цена дома выросла и составляет почти 500 тысяч фунтов стерлингов.

С тех пор футболист не прерывает общение с сестрой и пытается во всём ей помогать, поскольку она не может найти работу. Сестру Бекхэма не впервые называют нищей. В том же 2010 году она впервые испытала серьёзные финансовые трудности и стала распродавать вещи в Сети. Через Интернет она продала даже свадебное платье за 5,50 фунтов стерлингов. Сам Дэвид Бекхэм пока не дал комментарии по поводу сложившейся ситуации.