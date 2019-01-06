«Задвинет Путина»: Манукян предвидит поход Бузовой в политику в 2024 году

«Мадам» сможет превзойти даже Ксению Собчак, которая не довела дело до конца.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ прокомментировал новый клип популярной певицы и телеведущей «Дом-2» «Танцуй под Бузову».
Член экспертного совета предвидит поход Бузовой в политику в 2024 году. По комментариям юзеров понятно, что не все будут рады, если Ольга задвинет на посту президента Владимира Владимировича Путина. В числе избирателей Бузовой могут оказаться только дети и подростки – «бязята и бузеныши». Их родители могут отдать предпочтение выбрав такого претендента на пост президента, но все же, как и Собчак Ольга может провалить кампанию.
Амбиции Ольги Бузовой с каждым днем все больше увеличиваются в масштабах и если раньше она была просто телеведущей «Дом-2», то на сегодняшний день Ольга имеет внушительный капитал, бизнес и крутую карьеру певицы. Только завидовать остается такой девушке, поэтому не стоит отбрасывать возможность появления Оли еще и на политической арене.