«Задвинет Путина»: Манукян предвидит поход Бузовой в политику в 2024 году

Сегодня, 05:20

«Мадам» сможет превзойти даже Ксению Собчак, которая не довела дело до конца.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ прокомментировал новый клип популярной певицы и телеведущей «Дом-2» «Танцуй под Бузову».

«За Вассермана очень неудобно... А насчет финала клипа, думаю, что эта мадам реально выдвинется в 2024 году...», - написал Манукян.

Член экспертного совета предвидит поход Бузовой в политику в 2024 году. По комментариям юзеров понятно, что не все будут рады, если Ольга задвинет на посту президента Владимира Владимировича Путина. В числе избирателей Бузовой могут оказаться только дети и подростки – «бязята и бузеныши». Их родители могут отдать предпочтение выбрав такого претендента на пост президента, но все же, как и Собчак Ольга может провалить кампанию.

«Вадим не каркайте, это ж не дай Бог такому случится у нас, это конец всему тогда!», «Вадим, выдвижения да, это ещё ладно, а вот как в клипе я имела ввиду это жесть была бы», «Вадим, ну думаю мы ещё с ума не сошли», «Ну да я правда не заходила на ее инсту, и желания нет, но то что слышала что цифра подписчиков у неё внушительная конечно, хорошо пиарят видимо», - пишут в Сети.

Амбиции Ольги Бузовой с каждым днем все больше увеличиваются в масштабах и если раньше она была просто телеведущей «Дом-2», то на сегодняшний день Ольга имеет внушительный капитал, бизнес и крутую карьеру певицы. Только завидовать остается такой девушке, поэтому не стоит отбрасывать возможность появления Оли еще и на политической арене.