«Петушок докукарекался»: Выходка Крида в Абу-Даби может испортить отношения Тимати и Лепса

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Егор Крид, сорвав собственное выступление в Абу-Даби, опорочил репутацию не только лейбла Тимати, но и Григория Лепса, с которым рэпер состоит в дружеских отношениях - убеждены пользователи сети. Разбирательство Лепса в причинах ситуации может обернуться скандалом между артистами, по мнению юзеров, как в свое время это было с Филиппом Киркоровым.

По мнению юзеров, выходка Крида в Абу-Даби может испортить отношения Тимати и Лепса, который раскритиковал молодого исполнителя за нежелание выступать из-за плохого настроения. Пользователи сети также остались недовольны, узнав о том, насколько кумир молодежи зазвездился - они убеждены, что с таким подходом к работе Егор Крид может лишить себя и своего продюсера львиной части заработка - многие после такого поведения певца могут перестать ходить на его концерты.

Григорий Лепс, который, как известно, дружен с Тимати и звездами его лейбла, был неприятно удивлен сложившейся ситуацией. Певец имеет большой опыт на сцене и огромное количество поклонников, и, несмотря на это, не позволяет себе устраивать подобные прихоти, поэтому поведение Крида считает оскорблением зрителей. Поскольку такие звездные замашки у Егора Крида могли появиться после влияния Тимати, то вполне вероятно, как полагают пользователи, что связываться с такой компанией Лепсу больше не захочется.

«Петушок докукарекался» - пишут пользователи сети, негодующие по поводу срыва концерта Крида в Абу-Даби. Тимати, по мнению юзеров, должен поставить на место своих зазвездившихся артистов, поскольку они могут потопить его бизнес-империю из-за неуважительного отношения к слушателям. С таким успехом, как полагают юзеры, Крид может остаться у разбитого корыта, поскольку так называемое яблоко раздора никому не нужно.