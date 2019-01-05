«Заворот кишок неминуем»: Медики высмеяли Рудову за её частое втягивание живота

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Звезда сериала «Татьянин день» в зимние январские дни греется на солнышке в одной из экзотических стран и шлет горячие приветы своим российским поклонникам.

Однако видео, выложенное Натальей Рудовой с побережья теплого пляжа, несколько встревожило фанатов, которые имеют отношение к самой гуманной профессии. Медики посоветовали Рудовой не стесняться и высмеяли её за частое втягивание живота, отметив, что при такой нагрузке на внутрибрюшную полость, заворот кишок неминуем. Конечно, это всё шутки, но в них есть доля правды. Фолловеры предсказуемо отозвались на видеоролик Натальи, назвав ее «русалкой», красавицей и вообще, «произведением искусства», на которое можно смотреть вечно.

Удивительно, что в новом году Наталья отдыхает без своей задушевной подруги Настасьи Самбурской. Пара настолько ассоциирована в сознании поклонников, что возникли вопросы о возможном разрыве отношений. Ведь еще совсем недавно подруги опубликовали трогательную фотографию, ставшую «вирусной», где они рыдают из-за предательства любимых. Тогда, кстати, и пошел слушок о том, что Наталья и Настасья решили отречься от разнополой любви. Впрочем, обе девушки постоянно наполняют Сеть своими переживаниями, так что, любознательным подписчикам представится возможность узнать подробности.