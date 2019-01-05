«Уберите этого маразматика с телеэкрана»: Миро жестко раскритиковала рэп Киселева

Сегодня, 15:51

Лена Миро очень жестко раскритиковала Дмитрия Киселева после исполнения им рэпа в эфире программы «Мастер смеха».

Известный блогер и писатель Лена Миро написала в своем блоге о том, что она думает о выступлении Киселева с его рэп исполнением в эфире развлекательной программы, что она думает о нём в целом.

Блогер считает, что за пропаганду Киселеву платят хорошо, но «не всё измеряется деньгами» говорит Миро. Она сказала и о том, что ей стыдно за российское телевидение и СМИ и своё отношение к ним она выразила коротко: «Уберите этого маразматика с телеэкрана. Его гон вызывает отвращение. Российское телевидение это позор страны».

В выступлении Дмитрия Киселева Миро ничего смешного не увидела, как это было запланировано сценарием программы, а наоборот, сказав об этом: «Человеку 64 года, а он напяливает на себя костюм рэпера, дрыгается под плохую музыку и читает ура-патриотические рифмовки, считая, что это смешно. Но это совсем не смешно. Это омерзительно».

Очень бурные эмоции проявила Лена Миро по отношению к Дмитрию Киселеву, которые никакая цензура не пропустит с её высказываниями. Видимо, накипело.