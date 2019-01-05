Дочь певицы Славы порадовала ню-фотосессией

Сегодня, 15:46

В своём аккаунте она разместила сразу целую подборку снимков. Некоторые из них очень откровенные.

Дочь певицы Славы порадовала своих поклонников ню-фотосессией. Это совпало с её 20-летием.

Не исключено, что их оплатила сама мать, поскольку её дочь пока вряд ли располагает такими средствами. Видимо, она решила, что той уже пора вливаться в горячий шоу-бизнес, судя по количеству её лайков под этими откровенными фотографиями.

Дочь певицы Славы зовут Александрой Морозовой, и под своим именем она пока мало известна. Девушка является начинающей актрисой и моделью.

Пока что количество её подписчиков в Instagram составляет лишь 14 тысяч. Однако, после таких вбросов горячих снимков, их количество должно существенно увеличиться. Как и шансы «протолкаться» в шоу-бизнесе.

Пока что многие фолловеры Александры Морозовой даже не подозревают, что она является дочерью певицы Славы. Та пока также это не афиширует. Не исключено, что готовится неожиданный пиар-ход.