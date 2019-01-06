«Титьки растут»: Тарзан рискует превратиться в женщину из-за алкоголя

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Растущая грудь выдает пристрастие стриптизера, который вскоре может сменить ориентацию из-за деформированного тела.

Стриптизер Сергей Глушко знаменит не только благодаря своему особенному умению соблазнять женщин за деньги, но и женитьбой на «русалке» Игоря Николаева. Тарзан очень знаменит своей фигурой Аполлона, которую с удовольствием демонстрирует при каждом удобном моменте, будь то бассейн или торговый центр. На большинстве фото очень приметны изменения тела знаменитости. Если бы он был женщиной, то уже б наверняка появилась информация в ключе: «Титьки растут – беременность».

Но в данной ситуации будет это смешно утверждать, но факт остается фактом. Этот нюанс заметили и покорные фанаты стриптизера.

«Увеличенная грудь может быть признаком длительного алкоголизма, это я вам как врач говорю. Сергей не пейте больше, а то скоро мы в вас Памелу Андерсен увидим», «Все у него красиво, бабы завидуют, что у них меньше, мужики, что вообще ничего нет и заплыло жиром», - пишут поклонники.

Однако непонятным остается появление груди у артиста. Несомненно он проводит много времени в тренажерном зале, который Королева показывала в «сториз», но все же накачать так грудь – это просто открытие для многих «плоскогрудых» женщин, мечтающих о «нормальных титьках». Не нужно быть экспертом и медиком, чтобы знать, что давно доказано гормональное влияние алкогольных напитков и пива на организм человека.

Более заметно все становится у мужчин, которые приобретают более женственные формы тела. Например, у Глушка Грудь очень завидная, что не может не пугать. Длинные волосы также можно принять за необычную характеристику, как для мужчины. Но ввиду свободы выбора не стоит заострять внимание именно на этом факте. Если например сравнить накачанную грудь Стаса Костюшкина и Тарзана, то визуально даже видны изменения, которые должны насторожить и стриптизера.

Может быть Глушко не замечает изменений, но со стороны Наташа Королева вероятно видит процесс изменений. Если так пойдет и дальше, то Тарзан рискует превратиться в женщину из-за приема легкого алкоголя в виде пива.