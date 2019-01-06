«Измены только за деньги»: Королёва может прощать Тарзану неверность за гонорары со стрип-шоу

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Наташа Королёва не готова прощать интриги на стороне Тарзану бесплатно, как и Игорю Николаеву в свое время - так считают пользователи сети, сделавшие вывод из одного интервью певицы, в котором она рассказывала о своем отношении к неверности со стороны второй половины.

Певица Наташа Королёва и ее супруг Тарзан являются одной из самых провокационных пар отечественного шоу-бизнеса. Пара, не стесняясь, демонстрирует свои чувства в обществе, но при этом супругов неоднократно подозревали в неверности друг другу. К слову, больше всего подозрений падает именно на Тарзана, поскольку он работает в стрип-сфере, где полно развратных женщин, которые ищут сексуальных утех с подобными мужчинами.

Королёва неоднократно признавалась, что закрывает глаза на похождения мужа, но при этом указывала, что Тарзан отдает ей все свои заработанные средства. Отсюда пользователи предположили, что певица придерживается принципа «измены только за деньги», и на самом деле Королёва может прощать Тарзану неверность за гонорары со стрип-шоу.

При этом Наташа Королёва уточняла, что прощает Тарзану то, что не прощала Николаеву - по всей видимости, композитор не спешил расставаться с «кровными», как предполагают юзеры, что могло обижать самолюбие артистки. К слову, Тарзан отдавал Королёвой все свои средства все время - когда певица зарабатывала больше него, и даже когда во времена ее застоя в творчестве он был главным кормильцем семьи.

На измены и провокации от потенциальных любовниц мужа Королёва реагирует спокойно - она уверена в себе, несмотря на возраст, в котором обычно наступает так называемый кризис. По всей видимости, как предположили фанаты, деньги Королёвой куда интереснее, чем секс, поэтому такая жизненная позиция ее полностью устраивает.