Асмус трогательно поздравила дочь с 5-летием

Сегодня, 14:32

Кристина Асмус в своём аккаунте Instagram опубликовала фотографию дочурки с тёплыми пожеланиями в комментарии.

Популярная актриса и известный юморист Гарик Харламов стали родителями 5 лет назад и дочка невероятно сплотила звёздную семью. В поздравлении Кристина поблагодарила Бога за такой подарок судьбы. Настюша растёт чистой, заботливой, доброй и неизбалованной девочкой. Несмотря на озорной характер отца, малышка оказалась очень спокойной и терпеливой. Долгожданный праздник семья Харламовых отправилась отмечать в Дубае. К поздравлению Кристины присоединились подписчики актрисы: «Счастья малышке!», «Поздравления милой принцессе!». Напомним, Анастасия появилась на свет 5 января 2014 и с тех пор суровый комик Гарик Харламов не перестаёт делиться в соцсетях трогательными видео и снимками из жизни семьи.