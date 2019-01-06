«Лучше, чем Элджей»: Прекрасный любовник Галкин может завлечь Настю Ивлееву оральными ласками

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В интервью Юрию Дудю Ивлеева призналась, что с недавних пор безумно полюбила оральный секс, а её названный «любовник» Максим Галкин, по слухам, покорил Пугачёву своим мастерством именно в этой сфере.

Брак Аллы Пугачёвой и Максима Галкина вызывает много вопросов с момента его заключения. Многим, в том числе и поклонникам звёздной пары, кажется, что огромная разница в возрасте мешает Примадонне и её мужу быть счастливыми. В этой связи в сети раз за разом появляются слухи об изменах Галкина Пугачёвой. Последний раз Максима подозревали в любовной связи с коллегой Юлией Барановской. И вот очередной «любовницей» уже может стать более молодая, но не менее эффектная Настя Ивлеева. Популярного блогера и телеведущую застали за флиртом с мужем Аллы Борисовны в кулуарах пресс-конференции «Муз-ТВ». Якобы Настя и Максим втайне от всех ворковали и обменивались жаркими взглядами. Вместе с тем стоит отметить, что у них, как и у шоумена с Пугачёвой, имеется приличная разница в возрасте. Так чем же «старик» Галкин мог привлечь популярную теледиву? Возможно Ивлеева «купилась» на сексуальное мастерство опытного любовника.

Как известно, Пугачёва и Галкин предпочитают не распространяться о своей личной жизни при общении с прессой. Однако однажды супруги всё же затронули запретную тему во время одного из интервью. Примадонна тогда говорила, что Максим прекрасный любовник и источает невероятной силы сексуальную энергетику. Навыки Галкина в постели якобы и покорили окончательно Аллу Борисовну, которая до последнего сомневалась, стоит ли идти под венец с «мальчишкой». В то же время сам Галкин также признавался, что уделяет сексу большое внимание и очень ответственно подходит к этому делу. Артист признался, что имеет богатый сексуальный опыт и очень раскрепощён в данном деле. Не исключено, что покорить Примадонну ему удалось в том числе и с помощью оральных ласк.

Что же до Ивлеевой, то, как известно, во время скандального интервью Юрию Дудю она призналась, что также много внимания уделяет сексуальной жизни. В числе прочего Настя заявила, что с недавних пор «полюбила куни». Не исключено, что теледива прознала о талантах Галкина в этой сфере и решила, что оральный секс с опытным Галкиным будет куда лучше, чем у Элджея.