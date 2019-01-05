«Как Борисова»: Волочкова тратит деньги в салонах для скрытия последствий «частых запоев»

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Особенная пигментная сетка ярко смотрится на светлой коже Даны и Анастасии, а вот у умершего Марьянова она была более заметна.

Анастасия Волочкова заслужила много комплиментов в прошлом, когда более активно занималась балетом и приобрела не только много поклонников, славы и денег, но и с того момента вероятно звезда могла пристраститься к алкогольным напиткам. Шоу-бизнес пестрит историями о диких нагрузках на человеческий организм артистов, которым приходится буквально выживать в ситуации борьбы за роль, славу и даже популярность. В погоне за всеми благами цивилизации многим карьерный путь становится очень трудной ношей – в итоге алкоголь спасает ситуацию.

Стоит только вспомнить Дмитрия Марьянова, которого очень любили все, но его жизнь оборвалась из-за пагубной привычки.

Также говоря о звездах стоит вспомнить Дану Борисову, которая успешно преодолела нарко- и алкозависимость. После длительной реабилитации телеведущая помогает таким как она и продолжает становиться на правильный путь. Однако, до разглашения тайны своей жизни Дана очень сильно увлеклась процедурами в спа-салонах. Вероятно, Борисова пыталась изо всех сил скрыть следы проявления последствий «частых запоев». А именно пигментная сетка очень сильно демонстрировала состояние звезды и выдавала алкогольный секрет.

Анастасия Волочкова аналогично тратит деньги в салонах для поддержания красоты лица. Однако, возможно это делает и для скрытия последствий пигментации от алкоголя.

Дело в том, что у Насти и у Даны светлая кожа, светлые волосы, а появление любой красноты на теле очень заметно и даже катастрофично для имиджа знаменитых женщин. Также частые походы Анастасии по кабинетам косметических процедур могут скрываться за посещением спа-салонов, маникюрш и даже стоматолога.

Юзеры также приметили, что маникюр Волочковой неизменно оранжевый.

Может быть это и есть та правда, которую прима-балерина скрывает – она пытается скрыть пигментацию от запоев. Таким образом, в Сети обсуждается возможный ход балерины для скрытия алкозависимости, однако Волочкова по-прежнему ситуацию не комментирует.