«Грустный, одинокий, загадочный»: Дима Билан может скрывать за своим имиджем тайные страсти и маниакальные желания

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Популярный певец, желанный для многих потенциальных невест 37-летний холостяк, несмотря на свою кажущуюся открытость, является для психологов «закрытой территорией».

По мнению специалистов, следящих за личной жизнью и творческой карьерой певца, Дима Билан, представляющийся фанатам, как грустный, одинокий, загадочный индивидуум, может скрывать за своим имиджем тайные страсти и, даже маниакальные желания. Даже если оставить за скобками затянувшееся холостячество исполнителя, поневоле наталкивающее на подозрения определенного характера, то не может не настораживать странная реакция Димы, когда вопросы журналистов касаются его детства и юности. В принципе, официальная биография российского победителя «Евровидения» доступна каждому пользователю, но по теории Зигмунда Фрейда, именно некоторое подростковое воспоминание или впечатление оставило негативный след на всю оставшуюся жизнь.

Во время одного из интервью, Билан неожиданно проговорился о том, что главной его фобией является музыка и, вызываемые ей эмоции. Довольно странное для певца утверждение. Психолог Юлия Олих прокомментировала эти слова, но они являются настолько скандальными, насколько, же и не подтвержденными фактически. В настоящее время Билан переживает процесс ремиссии. В очередном интервью певец спокойно заявил о своем желании иметь семью и, вероятно, детей. Хотя добавил при этом свою стандартную фразу – «я пока не готов отвечать за судьбу близких людей».