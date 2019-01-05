Сегодня, 13:22

Эммануил Виторган и Людмила Нарусова за 30 лет до брака детей были знакомы и возможно не только общались на словах.

Брак Ксении Собчак и Максима Виторгана Критиковали с самого появления информации о возможных встречах пары. Телеведущая «Дом-2» всегда получала укоры в свой адрес из-за скандального поведения и провокаций получила плохую славу. Собчак появилась в шоу-бизнесе5 и много работала, чтобы достичь славы и внимания, но ее труд все чаще списывали на фамилию известного отца Анатолия Собчака, которого вскоре вовсе назвали приемным родителем «блондинки в шоколаде».

Пока искали настоящего отца Ксении в Сети, Собчак успела выйти замуж за сына известного актера Эммануила Виторгана, который как оказалось, был знаком с мамой Ксении еще до ее рождения.

«Дело в том, что с отцом Максима, Эммануилом Виторганом, я познакомилась лет тридцать назад. Еще Ксении на свете не было, а я ходила на его спектакли», - говорила в интервью Нарусова, высказываясь о своих новых родственниках.

Мать Собчак целенаправленно могла устроить быструю свадьбу с Виторганом из-за любви к будущему свату. Виторган был и остается очень популярным актером, на которого очень похож сын-красавец. Эммануил Виторган по праву заслужил любовь поклонников, среди которых больше женщин. Не отрицала этого и Нарусова, которой видимо, нравился Виторган-старший. Комментировать ситуацию после интервью свахи Людмилы, отец Максима не стал, просто промолчал. Было ли это скрытием возможного романа или же Виторган просто не стал вмешиваться в фантазии Нарусовой неясно. Таким образом, мать Собчак целенаправленно могла устроить быструю свадьбу с Виторганом из-за любви к будущему свату.