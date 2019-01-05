«Себя убеждает»: Волочкова из жадности называет роскошью отдых за $1000

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Волочкова на Мальдивах трусится за каждый доллар.

Звезда российского балета Анастасия Волочкова не перестаёт радовать подписчиков своего Instagram новыми яркими фотографиями с отдыха и удивлять резкими комментариями.

Фанатам Волочковой не понятно, кого она убеждает в шике таких новогодних каникул, себя любимую или же их. Анастасия Волочкова пишет, что наслаждается свободой, гармонией и красотой природы на райских островах и называет свой отдых роскошью. Неужели для звезды её уровня путёвка в $1000 за три дня – это недопустимая роскошь.

Хейтеры в комментариях называют балерину жадной, а её роскошь не такой уж и дорогой. Подписчики уже не первый раз замечают склонность женщины прибедняться, считать каждую копейку и покупать продукты в супермаркетах эконом-класса.

Неужели «бедная» знаменитость настолько скупа и мелочна, что скоро фанаты увидят её на обычном рынке или же будут брать у неё автографы и делать фото со звездой на курортах Крыма или Сочи.