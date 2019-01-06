«Забила стрелку»: Самбурская жестко ответила хейтерам на замечания о своем «орехе»

Сегодня, 04:40

Пятую точку звезды раскритиковали, за что актриса дала понять – терпеть оскорбления не намерена.

Настасья Самбурская популярная актриса, которая стала очень знаменитой не только благодаря разноплановым ролям, но и резкому, порой скандальному характеру. Так о Настасье пишут в Сети, но она очень активно старается следить за новостями и всегда говорит все о чем думает, не утаивая ничего, как говорится «по чесноку». Хейтерам в соцсети очень много звезд посвящают даже посты и в итоге получают массу довольных и положительных слов в свой адрес. Так делали многие, например Анастасия Волочкова, Ксения Алферова и даже Ольга Орлова, которою систематически критикуют недоброжелатели за «утиные губы».

Самбурская жестко ответила хейтерам на замечания о своем «орехе». Поводом для активности зллопыхателей стала публикация Настасьи, в которой актриса указала: «Берем пятой точкой. Верну любого». В ответ получила сразу первый негативный отзыв от подписчицы. Перепалка словами закончилась тем, что Настасья буквально «забила стрелку» поклоннице и предложила встретится тет-а-тет для продолжения разговора.

Понятно, что с отдыха Самбурская уже прилетела и если «злостная поклонница», которая раскритиковала «орех» Настасьи, захочет встретиться – то возможно будет жаркий прием. Может быть Настасья мило поговорит с девушкой, однако скорее всего «скандальный характер» звезды, о котором пишут многие, покажет кто был прав в этой ситуации. Пока Настасья не опубликовала новостей сегодня, но ее истинные поклонники ждут новостей из жизни любимой актрисы, которую считают эталоном красоты и поведения.

Сама же Самбурская пока не написала больше ничего активному комментатору, возможно, занята своими делами, которых много накопилось за время отдыха.