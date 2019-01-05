«Хочет свою Маргариту»: Детские мечты Батрутдинова могли повлиять на его увлечённость Бузовой

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Тимур не скрывает, что хочет быть с женщиной, которая походит на героиню его любимых романов, в числе которых выделяется «Мастер и Маргартиа» Михаила Булгакова.

В начале прошлого года Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов взбудоражили общественность слухами о своём романе. Звёзды ТНТ провели отпуск вместе в Таиланде, а позже шоумен и вовсе пообещал жениться на ведущей «Дома-2» в случае, если они оба до осени не найдут достойных избранников. И вот в конце декабря Бузова и Батрутдинов вновь показались вместе, знаменитости публично целовались и не скрывали своих отношений. На этом фоне в сети вновь поползли слухи о воссоединении пары. При этом поклонники Ольги периодически напоминают Тимуру о данном обещании.

В этой связи стоит отметить, что союз Бузовой с Батрутдиновым ещё год назад многим показался странным. В частности, поклонники Тимура не могли понять, почему он обратил внимание на Ольгу, но отверг до этого более 10 красоток на шоу «Холостяк». Ответ на этот вопрос можно найти в интервью самого Батрутдинова. Вполне вероятно, что Ольга видится ему отличной партией из-за сходства с героиней его любимого романа.

В частности, однажды, говоря о своём идеале женщины, Тимур отметил, что он формируется в подростковом возрасте на основании понравившихся звёзд и книжных персонажей. Немногие знают, но в детстве автор пошлых и, как многим кажется, примитивных миниатюр Comedy Club Тимур Батрутдинов всерьёз увлекался литературой. В юном возрасте он уже читал «взрослые» произведения и равнялся на героев любимых книг. В числе прочего Батрутдинову сильно нравился роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вполне вероятно, что именно о главной героине данного произведения Тимур говорил, когда рассказывал об идеале женщины. И Ольга Бузова вполне подходит на эту роль.

Как известно, сегодня с булгаковской Маргаритой наиболее стойкие ассоциации у широкой публики возникают при упоминании актрисы Анны Ковальчук. Именно она сыграла главную роль в экранизации Владимира Бортко. Многие давно замечают, что Ольга и Анна Ковальчук очень похожи между собой. В этой связи можно предположить, что детские мечты Батрутдинова могли повлиять на его увлечённость Бузовой. Не исключено, что 40-летний холостяк Тимур по-прежнему хочет иметь свою персональную Маргариту, а его близкая подруга как никто кстати подходит на эту роль.