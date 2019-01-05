«Дочь не от Соколовского»: В Сети заметили схожесть ребенка Дакоты с звездой фильма «Один дома»

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На Маколея Калкина очень похожа девочка, приметили юзеры.

Рита Дакота экстренно поехала в Питер по работе. Об этом звезда рассказала поклонникам в соцсети, после вопросов о времени возвращения на Бали, где ее уже ждет Айза Анохина (Долматова), с которой Рита близко дружит.

Под снимком Дакоты и ее дочери Мии поклонники написали много об отце девочки Владе Соколовском, которого осудили за поездку на Бали с новой пассией. Тем временем, в Сети поклонники звездной пары заметили схожесть ребенка Дакоты с звездой фильма «Один дома».

«Может быть, Рита родила дочь не от Соколовского?», - заподозрили юзеры, о чем откровенно писали на странице Дакоты.

По официальной версии, Рита и Влад Соколовский расстались из-за измен и предательства парня, но возможно Дакота скрывает иную правду о рождении своего ребенка. Может быть, Влад узнал что-то нехорошее и не смог принять факт измены со стороны возлюбленной и подался во «все тяжкие». Такой вариант кажется очень несерьезным в силу информации о паре, но все же для некоторых поклонников это вполне реально. По версии юзеров, на Маколея Калкина очень похожа дочь Дакоты и Соколовского, что очень настораживает. Может быть у Риты были такие знакомства, поскольку Дакота очень привлекательная и располагающая к себе девушка. Ее таланту завидуют очень многие, а работа приносит удовольствие и вероятно заработок. Однако смутное прошлое Калкина могла негативно сказаться на восприятии его как порядочного и честного человека.

Таким образом, обиженный Соколовский мог покинуть семью и дочь, возможно, рожденную от звезды фильма «Один дома».