Бурные танцы с Бледанс закончились травмой для Александра Васильева из «Модного приговора»

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Несмотря на довольно непростые и даже трагические жизненные обстоятельства, бывшая звезда популярного «Маски-шоу» полна оптимизма и старается «заразить» своим позитивом окружающих.

Как оказалось, бурные танцы с Эвелиной Бледанс закончились травмой тазобедренного сустава для 60-летнего Александра Васильева из «Модного приговора». Актриса узнала об этом не сразу, а из передачи «Вечерний Ургант», когда вылетала в гастрольное турне по Поволжью. Как рассказывает в выложенном в Сети видео сам Васильев, он «согрешил» с заводной Эвелиной, согласившись сплясать нечто среднее между шейком и рок-н-роллом. После чего довольно длительное время не мог ходить, сидеть и даже лежать. Нужно обладать настоящим талантом, чтобы заставить главного «модника» отплясывать в телевизионном эфире.

Эвелина успевает не только достойно воспитывать своего «особенного» сына, но и заниматься своей внешностью, придумывать новые концертные программы, участвовать в нескольких телевизионных проектах. Поклонники Бледанс были крайне возмущены рассказом главного российского сплетника Станислава Садальского, выложившего подноготную некоторых моментов спектакля «Любовь заказывали?», где участвовала Эвелина и Алла Довлатова. Но затем простили актера после его слов, что Бледанс является для него воплощением женственности и грации.