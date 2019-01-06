Катя Гордон накинулась на Настасью Самбурскую, защищая мать ребёнка Александра Головина

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Скандал вокруг его внебрачного ребёнка продолжает набирать обороты. При этом, его, по законам шоу-бизнеса, не стесняются выносить наружу.

В этот раз Катя Гордон, защищая мать ребёнка Александра Головина, прямо-таки накинулась на Настасью Самбурскую. Та перед этим призналась в том, что гонит и мать, и ребёнка из своей квартиры.

В качестве причины она называет то, что экс-избранница Головина уже «связалась со звёздным адвокатом». Катя Гордон решила пристыдить актрису.

Лишь совсем недавно выяснилось, что Головин не платит алименты на свою годовалую дочь. Более того, он и отцовство признавать отказывается.

На протяжении всего этого времени Светлана Белогурова проживала с ребёнком в квартире у подруги Головина Самбурской. Та якобы предоставляла её, чтобы история не получила огласку.

Однако Светлана, не дождавшись ничего от Головина, решила обратиться к звёздному адвокату Екатерине Гордон. С её помощью она хочет доказать отцовство артиста и обязать его к уплате алиментов.

В ответ Самбурская дала ей месяц на то, чтобы освободить квартиру. Её не устроило то, что Гордон придаёт ситуации не просто огласку, а широкую.

Адвокат не понимает, почему актриса отказывает Светлане в её праве. Зачем она занимается первобытными разговорами, что та родила насильно, без желания Головина.

Одновременно она сообщила Самбурской, что не видела ни одного серьёзного фильма с её участием.