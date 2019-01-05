«Удержать Тарасова новым ребёнком»: Анастасию Костенко заподозрили в беременности

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В последнее время фанаты заметили неискренность на фотографиях Тарасова и Костенко, заподозрив, что Дмитрий больше не испытывает влечения к недавно родившей супруге.

Отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, как известно, начались со скандала. Молодую модель обвинили в разрушении семьи Ольги Бузовой и прозвали разлучницей. Вместе с тем сама Костенко всеми силами даёт понять хейтерам, что не намерена «играться в семью» с бывшем мужем звезды «Дома-2». Прошлым летом Анастасия Костенко родила Тарасову дочь и сейчас в своём Instagram показывает, как занимается её воспитанием. Вместе с тем фанаты подозревают, что страсть в отношениях супругов поугасла и Дмитрий больше не испытывает влечения к недавно родившей Анастасии.

На этом фоне неожиданно Костенко «намекнула» поклонникам на свою беременность. В своём блоге модель опубликовала очередное новогоднее фото, где у неё заметили якобы округлившийся живот. Фанаты тотчас же бросились поздравлять Анастасию с новой беременностью. Впрочем, сама Костенко, ожидаемо, опровергла свою беременность. Как известно, прошлый раз Дмитрий Тарасов с супругой также долго скрывали, что ждут малыша.

На фоне слухов о разладе в семье Тарасовых-Костенко не исключено, что таким образом Анастасия могла попытаться удержать мужа новым ребёнком. Как известно, Ольга Бузова в своё время не смогла подарить Дмитрию радость отцовства. Нынешняя избранница может воспользоваться своим преимуществом. В то же время, возможно, что своей беременностью и без того «нежеланная» Костенко может ещё больше оттолкнуть Тарасова от себя.