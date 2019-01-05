«Ведьмины заговоры больше не помогают»: Киркоров впадает в глубокую депрессию из-за предательства фанатов

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Давно известно, что король российской эстрады страдает психологической нестабильностью, для избавления от которой прибегал, как к лечению в престижных клиниках, так и к народным средствам.

Однако подписчики заметили по общему тону публикаций певца в социальной сети, что в последнее время Филипп Кркоров впадает в глубокую депрессию из-за предательства верных фанатов, которые не смогли принять его новый имидж. Даже ведьмины заговоры, к которым исполнитель прибегает уже более двух лет, больше не помогают. Недавнее видео из престижного театра в Объединенных Арабских Эмиратах явно показало оставшимся поклонникам, что Филя буквально «сохнет», выглядит неприкаянным человеком, утратившим свой эпатажный звездный апломб. После десятилетней истории с истерикой и публичным оскорблением журналистки, а также провалом грандиозного проекта с мюзиклом «Чикаго» Киркоров пытался лечиться в израильской клинике. Затем обратился к некой бабушке Клавдии, являющейся потомственной ведьмой. Периоды депрессии сократились до сезонных обострений, но не были вылечены.

Прошедший год стал для Филиппа Бедросовича переломным, но, к сожалению, со знаком минус. Певец попытался разнообразить свою целевую аудиторию, добавив в число фанатов совсем молодых людей. Однако два его провокационных клипа вызвали лишь некоторый шум в средствах массовой информации, но произвели совсем не тот эффект, на который он рассчитывал. Молодежь холодно отнеслась к потугам «старпера» стать своим, зато поклонники среднего возраста, ценившие Филиппа за «красивое и романтичное поднятие бокала», отвернулись от певца.

Некоторые считают, что еще одной причиной для депрессии стало переосмысление Киркоровым его жизни и разрыва с Аллой Пугачевой. Как бы там ни было, но оставшиеся поклонники просят кумира обратиться за помощью к специалистам.