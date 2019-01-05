Как Осин и Кельми: Язвы на ногах Волочковой рассказали о застарелом алкоголизме

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Пляжные фото Волочковой подтвердили худшие опасения.

Свой отдых на Мальдивах Анастасия сопровождает сериями фото и видеороликов. Желая в очередной раз поразить и подразнить своих подписчиков, балерина продемонстрировала свой рабочий инструмент – натруженные за многолетнюю карьеру ноги. Она делала это и раньше, но сейчас при хорошем естественном освещении читатели впервые хорошо рассмотрели конечности Волочковой. То, что Анастасия пыталась преподнести, как трудовые мозоли, по мнению некоторых фанатов, может оказаться трофическими язвами. Они возникают в том числе из-за застарелого алкоголизма. Поклонники рассказали о своих умерших от пьянства близких родственниках, у которых также в третьей стадии алкогольной зависимости были подобные ранки.

В комментариях обеспокоенно писали, что Волочкова может закончить так же трагически, как Евгений Осин и Крис Кельми, если не возьмёт себя в руки и не бросит пить. Пагубная привычка Анастасии – предмет давнего беспокойства фанатов, которые уже неоднократно призывали её начать лечение. Однако, балерина не спешит прислушиваться к мнению «завистников и нищебродов» и продолжает жить в своё удовольствие.