«Однополая страсть»: Измены Тарзана Королёва может компенсировать лесбийскими похождениями

Сегодня, 09:29

В одном из интервью Наташа Королёва призналась, что нормально относится к интрижкам Сергея Глушко. Не исключено, что сама певица при этом ищет утешения в объятиях других женщин.

Отношения Сергея Глушко, более известного под сценическим псевдонимом Тарзан, и Наташи Королёвой вызывают обеспокоенность у поклонников пары с момента их женитьбы. В первую очередь фанаты тревожатся относительно супруга певицы, который, как известно, зарабатывает на жизнь интимными шоу и постоянно находится в окружении похотливых женщин. Вполне вероятно, что эти опасения были обоснованы, ведь Тарзана уже неоднократно видели в объятиях других женщин. В то же время Королёва реагировала на похождения мужа достаточно спокойно. Более того Наташа признавалась в интервью, что без проблем спускает Глушко все его интрижки.

На этом фоне в последнее время саму Королёву заподозрили в лояльном отношении к секс-меньшинствам. В частности, в нетрадиционной ориентации заподозрили нескольких мужчин из окружения певицы. При этом стоит отметить, что однополая страсть не чужда и для самой Наташи. По некоторым данным, певица не просто хорошо относится к геям и лесбиянкам, она активно выступает в тематических ночных заведениях и, возможно, даже сама предаётся интимной близости с прекрасным полом.

Однажды Королёву даже сфотографировали целующейся с неизвестной женщиной в таком клубе. Учитывая это, можно предположить, что артистка может компенсировать измены Тарзана лесбийскими похождениями. В Instagram Наташи наряду с «тарзановскими» фото можно найти много снимков с другими женщинами. Не исключено, что кто-то из них может быть любовницей любительницы однополых связей Королёвой.