«Обещали пожениться»: Бузова намекнула, что выйдет замуж за Батрутдинова

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После неудачи в «Замуж за Бузову», который многие считали последней надеждой Ольги, звезда «Дома-2» может исполнить своё обещание, данное в начале прошлого года о свадьбе с Тимуром Батрутдиновым.

Личная жизнь Ольги Бузовой уже не первый год беспокоит её преданных поклонников. Тысячи фанатов ожидают, когда у звезды «Дома-2», которая помогает строить отношения участникам известного проекта, у самой всё наладится. Как известно, за последнее время Ольга пережила развод с Дмитрием Тарасовым, а также предательство победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева. Многие считали, что данное шоу было последним шансом теледивы обустроить свою личную жизнь. Вместе с тем стоит вспомнить, что в начале прошлого года у Бузовой заподозрили роман с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Последний, как известно, обещал жениться на Ольге, если до осени не найдёт достойную невесту. Накануне Бузова намекнула, что обещание комик может и сдержать.

Так, пару на днях заметили целующимися, а сама Ольга показала в своём Instagram совместное фото с Батрутдиновым, с которым она «совершенно случайно» вместе посмотрела фильм. Учитывая, что звёзды обещали пожениться, а также то, что с другими вариантами у них не сложилось, вполне вероятно, что Ольга уже скоро выйдет замуж за Тимура, дабы прекратить затянувшуюся драму в личной жизни. Поклонники Бузовой в Instagram уже дали своё благословение на этот союз, заявив, что она с Батрутдиновым отлично смотрится. Этот кавалер вполне может сделать Ольгу счастливой, считают в сети. Вместе с тем многие вспоминают, как внезапно закончилась прошлогодняя история и опасаются, что Тимур вновь может оставить Бузову одну.