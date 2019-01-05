Бейонсе впервые показала своё свадебное платье

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Бейонсе похвасталась прекрасной фигурой в свадебной платье за 10 000 долларов.

На днях Бейоне шокировала подписчиков в Instagram новым видео-коллажем из снимков. На одной из фотографий певица впервые показала своё свадебное платье, которое одевала на церемонию обновления клятвы с Джей-Зи. На снимке пара позирует в белых свадебных нарядах на улице.

Джей-Зи в белом смокинге и солнечных очках крепко прижимает жену в объятиях. Образ Бейонсе идеально подобран под певицу: длинные рукава, открытые плечи, огромная прозрачная вуаль и маленькие солнцезащитные очки в ретро-стиле. Платье полностью расшито кристаллами и жемчугом «Сваровски». Волосы красавицы были зачёсаны назад в стиле, подобном первой свадьбы певицы. По сообщениям TMZ, платье Galia Lahav обошлось певице в 10 300 долларов. Напомним, пара отпраздновала 10-летнюю годовщину свадьбы в апреле 2018 года. На свадьбе в 2008 году дизайн платья Бейонсе придумала мама певицы Тина Ноулз.