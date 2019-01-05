«Коля будет хорошим папой»: Седокову заподозрили в романтических отношениях с Басковым

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Теперь, когда «золотой голос России» свободен и больше не встречается с Викторией Лопыревой, Анна спокойно может занять ее место, считают поклонники. А цветы ей присылает именно новый мужчина, который и «лайкает» такие публикации.

В своем аккаунте в Instagram Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой держит букет цветов. Некоторые поклонники предположили, что букет ей подарил Николай Басков, так как ранее было несколько инцидентов, подтверждающих некую близость между ними.

Первый произошел на фестивале «Жара» летом 2018 года, когда певец Николай Басков отшлепал украинскую певицу Анну Седокову и погладил ее по груди микрофоном. Видео Седокова разместила в Instagram. Оно набрало множество просмотров и еще тогда люди заметили искру между исполнителями.

Вторым случаем можно назвать, когда Анна сняла видео во время совместной поездки с Николаем на дорогом авто. В нем Седокова посмеялась над тем, что Басков не очень ловко водит машину. Это, впрочем, неудивительно, ведь «натуральный блондин» привык перемещаться по дорогам с личным водителем. А вот Анна любит крутить «баранку» самостоятельно. Она имеет большой водительский стаж, поэтому, как признается, может легко по манере вождения мужчины определить каковы его достижения по части любовных утех. Она напрямую спросила об этом Николая, но тот смутился и не ответил.

Тогда он еще встречался с Викторией Лопыревой, с которой позже все-таки расстался по причине банального охлаждения отношений между звездами, ведь виделись они достаточно редко, как сообщил потом сам Николай.

Таким образом, Седокову заподозрили в романтических отношениях с Басковым и посчитали, что ее информация о том, что в 2019 году она ждет пополнения семейства относится именно к нему. «Коля будет хорошим папой», - написала одна из подписчиц. А ведь у самого Николая сейчас нет возможности видеться с сыном, поэтому, возможно, он будет счастлив сблизиться с Седоковой.