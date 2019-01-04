Вчера, 23:20

На днях стало известно о том, что пара Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак забрали заявление о бракоразводном процессе, что посеяло некоторые сомнения о том, простила ли Ани супруга. Однако, реклама ресторана пары в аккаунте Мурата поставила все на места.

В своем аккаунте в Instagram супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу опубликовал видео, на котором видно, что он рекламирует ресторан турецкой кухни, который они открыли вместе с Каролиной в 2013 году. Мнение критиков на его счет было весьма неоднозначным и многие решили, что его судьбой станет скорое закрытие, но пока этого не произошло.

«У Мурата и его жены уже есть неудачный опыт управления ресторанным бизнесом (закрытие лаунж-бара Ани Лорак «Ангел» и скандал вокруг имени Мурата в связи с пожаром в ресторане «Аура»). Лично мне не понятно, зачем люди продолжают заниматься тем, что у них не слишком хорошо получается. Относительно дальнейшей судьбы ресторана «Мангал» - заведение будет существовать на дотации до тех пор, пока это будет выгодно его владельцам», - написала одна из критиков.

На данный момент заведение все еще работает, а реклама в социальных сетях Муратом коственно подтверждает тот факт, что они с Каролиной снова вместе. Возможно, совсем скоро на ее руке появится обручальное кольцо и все будет как прежде, однако, для этого, судя по всему, мужчине придется сильно поработать над семейными отношениями и в какой-то степени искупить вину. По всей видимости, он уже начал это делать, прежде всего, ради дочери.

Таким образом, Мурат мог подтвердить воссоединение с Лорак публикацией с рекламой ее ресторана и показал, что они с Каролиной смогли найти мирный путь разрешения конфликта. Долгие месяцы ничего не было известно о судьбе семьи, но теперь, по всей видимости, все наладилось и пока еще супругу стоит воспользоваться «последним шансом», который дала ему певица.