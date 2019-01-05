Родила и больше не возбуждает: В cемье Тарасова и Костенко может начаться секс-скандал с громким разводом

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«Наигранность» эмоций на фотографиях, как считают подписчики, наталкивает их на мысли о том, что на самом деле Анастасия и Дмитрий совсем не счастливы и их развод в скоро будущем неминуем.

Дмитрий Тарасов опубликовал в своем аккаунте в Instagram зимнюю фотографию с Анастасией Костенко, на которой они в действительности выглядят счастливыми. Однако, многие поклонники заподозрили пару в «наигранности» и заявили, что они непременно скоро разведутся, ведь на самом деле, по их мнению Костенко родила и больше не привлекает и не возбуждает футболиста, а потому их брак непременно даст трещину.

Психологами уже давно рассмотрен феномен того, что после родов мужчины могут не желать свою жену и происходит это по нескольким причинам. Первой из них является то, что сам мужчина испытывает огромный стресс после рождения ребенка, так как на нем также остаются заботы по дому и о малыше. Вторая причина – это банальная невосприимчивость своей жены в качестве субъекта вожделения, а оценка ее прежде всего как матери ребенка. И, наконец, третья, это попросту раздражительность женщины. Ведь никто не хотел бы находиться даже рядом с человеком, который на него кричит, не то, чтобы заниматься с ним любовью.

Возможно, после рождения дочери, Анастасия проявила какой-то из этих качеств, чем могла оттолкнуть супруга, однако, их семейная жизнь чаще всего обсуждаема, а потому им стоит и дальше публиковать счастливые фотографии, которые, как считают фанаты, уже совершенно пустые и безэмоциональные.

Таким образом, в cемье Тарасова и Костенко может начаться секс-скандал с громким разводом, в какой-то степени на радость «хейтерам» и фанатам Ольги Бузовой, так как рождение их ребенка могло привести к разладу в семье и перемене в супружеской жизни не в лучшую сторону, а потому Дмитрию может быть больше не комфортно в обществе Анастасии.