«Сын даже фамилию хотел поменять»: Кобзон едва не бросил Нелли из-за её чрезмерной любви к детям-мнение

Вчера, 22:44

Жена Иосифа Давыдовича всегда защищала детей, с которыми у Кобзона не складывались отношения. Ссоры были сильными, и однажды певец даже предложил сыну найти себе другого отца. Померить семью удавалось только тёще.

Кобзон встретил молодую Нелли в уже не молодом возрасте. Тогда Иосиф Давыдович очень комплексовал, что у него долго не было семьи. В интервью он отмечал, мол у всех друзей и братьев уже были дети, а у Кобзона только несколько разводов за плечами и проблемы в ЦК КПСС. В итоге певца свели с молодой Нелли общие друзья, и пара сразу же поженилась.

Кобзон наконец обзавёлся семьёй, но в которой в итоге были большие проблемы, которые певец тщательно скрывал в старости. Из-за семейных междоусобиц Иосиф Давыдович едва не бросил Нелли. Это могло произойти её чрезмерной любви к долгожданным детям.

Кобзон очень ждал своего первенца Андрея, и когда он рождался артист был на гастролях, обрывая телефон роддома. Радости певца не было предела, но вот когда мальчик вырос, в семье начались конфликты. Кобзону признавал, что Андрей пошёл в мать и ему сложно с ним общаться. Он хотел всего добиться сам, но мешала тень звёздного отца. В итоге, сын Иосифа Давыдовича даже фамилию хотел поменять. Тогда артист очень обиделся и предложил Андрею поменять отца.

По словам Кобзона, он оставался строгим с детьми всю жизнь, при этом на их стороне всегда была мать Нелли. Однажды певца поставили в известность, что завтра свадьба сына, и даже в этом случае Нелли была не стороне Андрея.

Иосиф Давыдович также признавался, что также из-за детей в семье часто бывали ссоры. Он срывался на Нелли, говорил ей обидные вещи. По некоторым данным, Кобзон даже поднимал на супругу руку. Единственной, кто спасала звёздную пару от разрыва в те сложные периоды, была тёща певца. Всякий раз, когда ссора супругов начинала переходить черту, она находила компромисс. Зачастую она занимала сторону Иосифа Давыдовича, за что он ей был всегда благодарен.

Как бы то ни было, существует мнение, что не смотря на все проблемы в семье Кобзону и Нелли удалось сохранить тёплые отношения до самой смерти певца. Его семья всегда оставалась целостной и полной, в обход всем жизненным ситуациям.