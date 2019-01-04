«Не стоит на ногах»: Фанаты ищут трусы на «пьяной» Решетовой

Сегодня, 21:07

Девушка чересчур явно шатается на видео в социальных сетях, считают подписчики, а ее откровенное платье, по их мнению, не скрывает то, что модель позирует с возлюбленным Тимати без нижнего белья.

Анастасия Решетова, возлюбленная рэпера Тимати, опубликовала в своем аккаунте Instagram совместное видео с ним. С одной стороны, оно вызвало волну восхищения и умиления со стороны подписчиков. А с другой, многие заподозрили Решетову в развратном поведении и даже чрезмерном употреблении спиртного. Дело в том, что некоторые поклонники не обнаружили, при наличии чересчур откровенного платья, на звезде следов нижнего белья. А ведь она является парой знаменитого исполнителя, который, по их мнению, должен быть избирательным в выборе возлюбленной.

«Она без белья?», «Выглядит как девушка легкого поведения. А муж рядом доволен этим. Какой позор», «Бухая в хлам(», «Бокал вина выпила) сейчас все любят выпить) главное чтобы не в сопли)», «Пипец разрез конечно», «Я один не увидел трусы?», «Мне кажется напилась», «Она пьяная вот и всё», «Ай ай ай, кто же у нас без трусиков», «Фу, разврат, на ногах даже не стоит», - написали недовольные подписчики.

Многие, естественно, заступились за любимицу и под видео возникли нешуточные споры. Однако, то, что фанаты ищут трусы на «пьяной» Решетовой уже означает, что они подозревают ее в неприличном поведении и присматриваются практически к каждому ее движению. Возможно, это обусловлено тем, что они желают для Тимати лучшей партии, но, по всей видимости, он не обращает внимание ни на чье мнение, а руководствуется лишь своими чувствами, что и показывает с помощью дальнейших публикаций с Анастасией.

Таким образом, некоторые фанаты разочаровались в Решетовой, как девушке Юнусова, ведь публикации такого рода достаточно провокационны и показательны для поклонников, которые в дальнейшем могут «атаковать» не только аккаунт Анастасии, но и Тимати, чтобы попытаться его «отговорить» от отношений с девушкой, которая им не нравится по поведению.