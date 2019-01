«Кукла»: Дану Борисову просят перестать делать пластические операции

View this post on Instagram

🙏💕#яверю🙏 Мне надо было пройти через это ,пожалуй,самое тяжелое испытание в ушедшем году ,потерю любимого аккаунта и вас ,мои любимые,вашей поддержки ,тёплых слов и обратной связи 😭🥳🎄Но #ЯВЕРНУЛАСЬ 🙏 Спасибо @antonzodiak 😘🔥Антон ,ты самый лучший 🔥Помощь в восстановлении аккаунтов 👍спасибо ,что справился .Турецкий хакер уже перепродал аккаунт ,но ТЫ ЕГО ВЕРНУЛ 🎆 Сейчас нахожусь в Израиле ,вместе с дочкой ,у меня миллион новостей ,столько всего произошло за эти две недели .Спасибо за веру,за то ,что не отписались ,ещё проверила на человеческое отношение всех ,кто перестал даже звонить и общаться ,как только я осталась без подписчиков 🐷ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТОВ 😊 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏