«Кукла»: Дану Борисову просят перестать делать пластические операции

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Телеведущая увлеклась внешностью после возвращения из реабилитационной клиники.

Дана Борисова наконец-то вернула своей аккаунт в Instagram, из которого исчезли все её фото, несколько тысяч подписчиков и даже знакомые, которые перестали звонить женщине после таинственного исчезновения из Сети. Сейчас Дана Борисова находится в Израиле со своей дочерью и, если верить словам телезвезды, у неё всё хорошо. То, насколько у Даны Борисовой хорошо обстоят дела, можно судить по её внешнему виду.

42-летняя ведущая заметно похорошело и помолодела. Причину сама Борисова никогда не скрывала, постоянно рекламируя салоны красоты до хакерской атаки на свой аккаунт. Эти салоны предлагали не только стандартные косметические услуги, но и серьёзные уколы красоты и подтяжки нитями. Некоторые сотрудничали с пластическими хирургами, направляя желающих клиентов на операции. После двухнедельного отсутствия фанаты заметили, что Дана Борисова превратилась в куклу. На некоторых новых снимках она перестала быть похожей на себя, щеголяя перед камерами с заметными массами силикона под кожей. Обеспокоенные фанаты просят телеведущую перестать делать косметические процедуры, меняющие внешность, поскольку женщина рискует впасть в очередную зависимость – в этот раз от операций «красоты».