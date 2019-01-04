«Кукла»: Дану Борисову просят перестать делать пластические операции

Телеведущая увлеклась внешностью после возвращения из реабилитационной клиники.
Дана Борисова наконец-то вернула своей аккаунт в Instagram, из которого исчезли все её фото, несколько тысяч подписчиков и даже знакомые, которые перестали звонить женщине после таинственного исчезновения из Сети. Сейчас Дана Борисова находится в Израиле со своей дочерью и, если верить словам телезвезды, у неё всё хорошо. То, насколько у Даны Борисовой хорошо обстоят дела, можно судить по её внешнему виду.
View this post on Instagram
🙏💕#яверю🙏 Мне надо было пройти через это ,пожалуй,самое тяжелое испытание в ушедшем году ,потерю любимого аккаунта и вас ,мои любимые,вашей поддержки ,тёплых слов и обратной связи 😭🥳🎄Но #ЯВЕРНУЛАСЬ 🙏 Спасибо @antonzodiak 😘🔥Антон ,ты самый лучший 🔥Помощь в восстановлении аккаунтов 👍спасибо ,что справился .Турецкий хакер уже перепродал аккаунт ,но ТЫ ЕГО ВЕРНУЛ 🎆 Сейчас нахожусь в Израиле ,вместе с дочкой ,у меня миллион новостей ,столько всего произошло за эти две недели .Спасибо за веру,за то ,что не отписались ,ещё проверила на человеческое отношение всех ,кто перестал даже звонить и общаться ,как только я осталась без подписчиков 🐷ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТОВ 😊 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏
42-летняя ведущая заметно похорошело и помолодела. Причину сама Борисова никогда не скрывала, постоянно рекламируя салоны красоты до хакерской атаки на свой аккаунт. Эти салоны предлагали не только стандартные косметические услуги, но и серьёзные уколы красоты и подтяжки нитями. Некоторые сотрудничали с пластическими хирургами, направляя желающих клиентов на операции. После двухнедельного отсутствия фанаты заметили, что Дана Борисова превратилась в куклу. На некоторых новых снимках она перестала быть похожей на себя, щеголяя перед камерами с заметными массами силикона под кожей. Обеспокоенные фанаты просят телеведущую перестать делать косметические процедуры, меняющие внешность, поскольку женщина рискует впасть в очередную зависимость – в этот раз от операций «красоты».