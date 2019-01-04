«Сбежала от позора»: Гузеева могла уехать из РФ из-за разборок с Королевой

Сегодня, 21:10

Возможный секс в Новый год теперь мог стать предметом разбирательств, поэтому главная сваха страны отправилась пить кофе в черном наряде.

Лариса Гузеева с годами только завоевывает новых поклонников, а ее актерский талант и харизма очень помогают ей оставаться одной из самых обсуждаемых женщин шоу-бизнеса. Лариса Гузеева встретила Новый 2019 год в компании друзей Наташи Королевой и ее мужа Тарзана. Не втроем, конечно, но все же звезды смогли найти повод повеселиться и поделились волнующими снимками в Сети. После этого появилась информация о сексе ведущей «Давай поженимся» и Тарзана. Причиной измены предположительно могли стать манеры Гузеевой и умение кокетничать.

История замалчивает, что происходило далее, но фото с разбирательствами Наташи и Ларисы пока не всплыли. Гузеева могла уехать из РФ в Венецию из-за разборок с Королевой, которой стало все ясно после сообщений в СМИ. Две женщины, возможно, пытались выяснить, что произошло и могли даже перешли на личности и решились на серьезное противостояние и даже драку. Чтобы утихомирить жену и Гузееву, Тарзан решил ситуацию кардинальным образом. Лариса могла уехать по просьбе Глушко на некоторое время, но скрыть свои эмоции и чувства Гузеева все же не смогла на фото. Даже поклонники звезды приметили ее душевное состояние и даже одиночество.

Более того, предположение может оказаться правдой, поскольку Тарзан поставил «лайк» Ларисе, которая оказалась в Вероне, может быть из-за него. Таким образом, возможно Гузеева сбежала от позора из-за новогодних приключений в Венецию и теперь поставила точку в отношениях с Тарзаном, который все же отдал предпочтение своей жене Наташе Королевой.