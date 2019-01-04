Элвис Пресли всё ещё жив: Король рок-н-ролла мог инсценировать свою смерть

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В Сеть попала аудиозапись Элвиса, сделанная через 4 года после его смерти. Голос на ней полностью совпадает с голосом ещё живого «короля», это было подтверждено специалистами.

Культовый певец и актёр Элвис Пресли был найден мёртвым в своём доме в Джорджии в 6 августа 1977 года. Ему было 42 года. С тех пор вокруг причины смерти Элвиса ходило много тайн и слухов, ведь он был не обычным «рядовым артистом», а самым популярным, спешным и востребованным артистом всего 20 века.

Судмедэксперт доктор Джерри Франциско отмечал, что «коль рок-н-ролла» скончался из-за нерегулярного сердцебиения. Это состояние можно диагностировать, когда человек ещё жив. При этом сердце Элвиса могло остановится из-за чрезмерной дозы принятых медикаментов, ведь незадолго до смерти он посещал стоматолога.

Как бы то ни было, возможно Элвис Пресли всё ещё жив. Несколько лет назад была найдена таинственная запись, сделанная в 1981 году. На ней голос мужчины имеет почти 100-процентную схожесть с голосом «короля рок-н-ролла».

Запись была отправлена писателю Гейлу Брюверу-Джорджио. На ней предполагаемый Элвис обсуждает борьбу за его новую жизнь, а также методы, которыми он решил скрыть свою личность, вроде отращивания бороды. Затем запись с голос была передана эксперту в области звукозаписи и голоса Уильямсу. Специалист заявил, что аудиозапись полностью идентична с голосом и манерой говорить Элвиса Пресли.

Стоит отметить, что после смерти «короля рок-н-ролла» сотни тысяч фанатов отказались в это верить. Некоторые из них даже предприняли неудачную попытку взлома гроба Элвиса, чтобы убедиться в его смерти.

Кроме того, в конце 1980-х появились данные о жизни Пресли после смерти, мол он запросто мог инсценировать свою смерть, чтобы удалиться от надоевшего мира и заняться духовным совершенствованием. В доказательства приводятся секретное медицинское расследование, отсутствие фотографии тела певца, изменение среднего имени на могиле и так далее.