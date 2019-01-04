Юлия Барановская в поиске: Ей приписывают роман с солистом «Иванушек International»

Сегодня, 20:35

Среди представителей мира шоу-бизнеса упорно распространяются слухи, что их вместе с Кириллом Туриченко стали видеть слишком часто. Более того, она, якобы уже успела познакомить его со своими детьми.

Таким образом, видимо, Юлия Барановская, находящаяся в поиске спутника, сделала свой выбор. Ей приписывают роман с солистом «Иванушек International».

Барановская, которая была ранее замужем за Андреем Аршавиным, вполне завидная невеста. Она обладает недюжиной энергией и темпераментом.

Воспитывая одна троих детей, Юлия успевает делать успешную карьеру и на Первом канале. При этом ей часто приписывались романы со звёздами, которые сама она не подтверждала, но и не отрицала.

В частности, с Максимом Галкиным, у которого она посидела на плечах исходя из видео Дмитрия Нагиева.

Сейчас обсуждается роман, который 33-летняя телеведущая, якобы, закрутила с 35-летним солистом «Иванушек International».

Сейчас Барановская отдыхает вместе с детьми в Нью-Йорке. И снимает об этом видео, размещаемое в аккаунте. В одном из них на заднем плане слышится голос, явно принадлежащий Туриченко.

Телеведущая побывала на главной городской ёлке, местном катке и поднялась на крышу одного из небоскрёбов, чтобы полюбоваться видами города.

После этого она сообщила в своём Instagram, что в Москве всё намного лучше и шикарнее.