Айза могла отказаться от мечты о третьем ребенке из-за проблем со здоровьем

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Певица поделилась в социальных сетях, что больше не планирует третьего ребенка, хотя еще в апреле 2018 года говорила совершенно об обратном. Возможно, сложности , возникшие со здоровьем в декабре, заставили Айзу отложить в сторону мечты о дочери.

В своем аккаунте в Instagram Айза Анохина решила ответить на вопросы подписчиков и одним из был: «Планируешь третьего ребенка?». На что сама певица неожиданно ответила «Нет..». Это насторожило поклонников, ведь еще весной прошлого года женщина утверждала совершенно обратное и ее супруг поддержал ее в том, чтобы завести еще дочь помимо двух мальчиков, так как сама Анохина хотела большую семью.

Однако, что-то в ее мыслях и мечтах поменялось и, возможно, это произошло из-за набирающей обороты популярности, а также сложностях при возвращении былой формы. Сама артистка не раз говорила о том, что у нее очень хороший аппетит и достаточно трудно держать себя в форме. Показательным является то, что уже через несколько дней после рождения второго сына Айза думала о том, что ей предстоит сделать ради того, чтобы вернуться в форму, чтобы продолжать радовать подписчиков и поклонников, ведь после беременности организм испытывает большой стресс, а потому сложно подвергается изменениям.

Возможно, именно это и подтолкнуло ее на изменение курса собственной семейной жизни. Однако, в декабре появились сведения о том, что на самом деле женщина страдает от недостатка прогестерона в организме, что непосредственно влияет на функцию деторождения. Оказалось, что звезда из-за постоянного стресса может лишиться возможности иметь детей вообще, а потому она решила отдохнуть и от карьерной деятельности и от полетов в Москву. Сейчас она находится на Бали с мужем, а ее заявление о том, что она не планирует третьего ребенка могут быть временными и ее поклонники на это очень надеются.