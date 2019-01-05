«Папины деньги закончились»: Собчак могла сама пустить слух о разводе с Виторганом ради заработка

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Ксения Собчак на волне разговоров о грядущем разводе продолжает засорять аккаунт рекламой.

Пользователи сети пристально следят за жизнью главной светской львицы страны - Ксении Собчак и ее супруга, Максима Виторгана. О паре давно ходит слух, что супругу собираются разорвать брак из-за измен со стороны Ксении, но, похоже, что это очередная утка от бывшего кандидата в президенты России, как и ее псевдо-беременность в 2018 году.

Недавно Ксения Собчак скомпрометировала себя постом с фото, сделанным во время полета. Оказалось, что телеведущая давно собиралась на отдых в теплую страну, поэтому не упустила возможности прорекламировать одну из авиакомпаний за деньги. Максим Виторган, в свою очередь, тоже не побрезговал заработком с рекламы и добавил подобный пост другой авиакомпании. Стоит отметить, что пользователи убеждены - у супругов один и тот же пункт прибытия. Это подтвердил и сам актер, выложив соответствующее видео с супругой.

Пользователи сети уверены, что в семье Ксении всегда было все в порядке - Собчак могла сама пустить слух о разводе с Виторганом ради заработка, поскольку у нее, вероятнее всего, «папины деньги закончились». Это косвенно подтверждается и тем фактом, что на пике слухов о разводе Собчак усиленно навязывает подписчикам рекламу товаров и услуг, а это может означать, что повышенное внимание ей попросту выгодно.

Одно из интернет-изданий однажды поделилось с читателями о том, что Ксения Собчак заказывает о себе статьи с выдуманным содержанием, а это может свидетельствовать о том, что телеведущая пытается из каждой утки вытянуть как можно больше средств, поскольку привыкла жить на широкую ногу. Несмотря на то, что ее сфера деятельности не совсем ясна обывателям сети, имя Собчак остается одним из самых обсуждаемых из-за конфликтных ситуаций, в которые она сама и влазит.

Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что Виторган и Собчак якобы помирились и пошутили насчет развода. Юзеры убеждены, что таким знаменитостям доверять не стоит, поскольку половина их историй жизни написана хорошими пиар-агентами.