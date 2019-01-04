Николаев мог уйти от Королёвой из-за её нежелания иметь детей

Сегодня, 19:51

Игорь очень долго хотел завести ребёнка, но юная Королёва была не готова к материнству. Он требовал он требовал от Наташи, чтобы та забеременела, забыла о карьере и сидела дома. Певица же хотела карьеры и самореализации.

В своих интервью Наташа Королёва признавалась, что после рождения сына у неё произошла переоценка ценностей. Певица решила, что теперь всё в её жизни всё будет подчинено ребёнку и его супругу Сергею Глушко. Даже профессия артистки для Наташи отошла на второй план.

По словам Королёвой, она поняла, что стоит больше времени уделять своей семье и планировать свою работу, не гонясь особо за заработками. Как бы то ни было, Наташа признаётся, что раньше этого не понимала, даже в браке с Игорем Николаевым.

В одном из своих интервью Королёва заявила, мол они с Николаевым планировали ребёнка, но у них не вышло. Певица считает, что женщине нужно понять, когда она готова к материнству. При этом Игорь Николаев очень настаивал на малыше.

Королёва отмечала, мол Николаев понимал её неготовность заводить семью, а дети обузой не должны быть не в коем случае. С ребёнком нужно было оставлять весь негатив от внешнего мира и работы вне дома, значит придётся жертвовать. Возможно, Игорь заставлял Королёву рожать, забыть о карьере и сидеть дома, так как Наташа уточняла, что в браке с ним была не готова променять сцену на домашние заботы. При этом, в браке с Сергеем Глушко у неё совершенно нет подобных проблем. Оба родителя не только активно работают, но и успевают воспитывать ребёнка.

Королёва также указывала, что очень долго отказывала Николаеву в близости – целых полтора года, так как воспитывалась в семье с достаточно строгими взглядами. Возможно, огромную роль в нежелании заводить с ним ребёнка у певицы сыграло и воспитание. Наташа уточняла, что попросту даже не знала, что сможет дать потенциальному ребёнку от Николаева и как будет его воспитывать, мол сначала нужно стать независимой самой.

В итоге, Николаев мог уйти от Королёвой именно из-за её нежелания иметь детей. Известно, что пара распалась из-за романов Игоря на стороне. Возможно, разочарованный в браке далеко не молодой мужчина просто искал женщину, которая могла бы решиться подарить ему ребёнка.

Как бы то ни было, сейчас Королёва находится в счастливом браке с Сергеем Глушко. Певица всё же решилась на малыша, и сейчас воспитывает 16-летнего Архипа. Переоценив жизненные ценности, она считает сына главной целью в жизни.