«Просто ноль»: Ресторатор Бузова рискует навсегда лишиться бизнеса в общепите

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Грязь, не вкусные блюда и «мертвый» персонал отпугивают посетителей «Buzfood».

Ольга Бузова не только успешная певица и телеведущая «Дом-2». К заслугам 32-летней артистки относится очень много разноплановых проектов. Ольга успешно дала жизнь новой криптовалюте, обзавелась пекарней в Подмосковье и даже открыла сеть ресторанов «Buzfood». Однако главной задачей Ольги остается сцена и дарование поклонникам «идола» с песнями о любви. Максимальная занятость, встречи с воздыхателями и фанатами, постоянные гастроли и съемки на «Дом-2» полностью истощают Бузову, которой нет времени даже построить личную жизнь. Ресторан Оли очень хорошую рекламу получил от звезды еще до открытия, но спустя время которое прошло с 10 июня, стало ясно, что не все может держаться только на имени звезды.

Ресторатор Бузова рискует навсегда лишиться бизнеса в общепите. Такое может случится, поскольку заведение может остаться без довольных посетителей и как результат обанкротится. Подтверждением этого можно считать не один отзыв о заведении Бузовой. Автор уверен, ресторан просто ноль.

Яндекс даже размещает негативные комментарии о «Buzfood», со ссылкой на авторов.

«Приятная атмосфера, и видимо это единственный плюс... Пришли в кафе 02.01.2019 примерно около 22. В зале было достаточно людей, но не полная посадка. На входе никто не встретил, только официантка посмотрела в нашу сторону и ушла. Два официанта вальяжно прогуливались между столами. Ладно, хорошо, прошли, сели за стол. Через 15 минут, мы уже хотели уходить, так как никто из персонала не предложил нам меню, я предприняла попытку и всё таки выпросила нам меню. Но здесь все беды не закончились... Официанты как будто нарочно обходили наш стол, пока нам это не надоело и спустя ещё 20 минут не ушли из кафе! При выходе официанты стояли у автомата и делали вид, что не видят ничего, уставились в пол, лишь бы не смотреть в глаза. 40 минут пробыли этом заведении и больше в жизни не приду! Худшего сервиса в Москве я ещё не видела», - говорится в самом свежем отзыве о ресторане Бузовой.

Есть не один плохой комментарий, однако все же есть у заведения и позитивные моменты, которые отмечают в Сети. В основном подчеркивают, что заведение держится на имени популярной звезды и не более того. Возможно, Ольга не может уделять столько сколько нужно времени своему ресторану из-за постоянной работы в нескольких проектах. Таким образом, получается, Ольга может лишиться открытого летом 2018 года ресторана, если не ужесточит контроль над ведением дел в «Buzfood».