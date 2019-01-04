«Просто ноль»: Ресторатор Бузова рискует навсегда лишиться бизнеса в общепите

Грязь, не вкусные блюда и «мертвый» персонал отпугивают посетителей «Buzfood».
Ольга Бузова не только успешная певица и телеведущая «Дом-2». К заслугам 32-летней артистки относится очень много разноплановых проектов. Ольга успешно дала жизнь новой криптовалюте, обзавелась пекарней в Подмосковье и даже открыла сеть ресторанов «Buzfood». Однако главной задачей Ольги остается сцена и дарование поклонникам «идола» с песнями о любви. Максимальная занятость, встречи с воздыхателями и фанатами, постоянные гастроли и съемки на «Дом-2» полностью истощают Бузову, которой нет времени даже построить личную жизнь. Ресторан Оли очень хорошую рекламу получил от звезды еще до открытия, но спустя время которое прошло с 10 июня, стало ясно, что не все может держаться только на имени звезды.
Ресторатор Бузова рискует навсегда лишиться бизнеса в общепите. Такое может случится, поскольку заведение может остаться без довольных посетителей и как результат обанкротится. Подтверждением этого можно считать не один отзыв о заведении Бузовой. Автор уверен, ресторан просто ноль.
Яндекс даже размещает негативные комментарии о «Buzfood», со ссылкой на авторов.
Есть не один плохой комментарий, однако все же есть у заведения и позитивные моменты, которые отмечают в Сети. В основном подчеркивают, что заведение держится на имени популярной звезды и не более того. Возможно, Ольга не может уделять столько сколько нужно времени своему ресторану из-за постоянной работы в нескольких проектах. Таким образом, получается, Ольга может лишиться открытого летом 2018 года ресторана, если не ужесточит контроль над ведением дел в «Buzfood».