Дакота может не полететь отдыхать на Бали из-за Соколовского

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Соколовский уже находится на Бали, о чем и оповестил подписчиков. Многие подозревают, что он там не один, а в компании очередной девушки. Из-за этого Рита с дочерью могут выбрать другое место для отдыха, чтобы избежать неприятной встречи с изменником.

В своем аккаунте в Instagram Влад Соколовский опубликовал фото с Бали, где он находится на отдыхе. Сейчас многие звезды решили отправиться за границу, чтобы провести новогодние праздники вдали от дома. В их числе оказалась и Рита Дакота с дочерью. В комментариях под последней публикацией ее подруга Айза намекнула, что певица также собиралась на Бали. Однако, Дакота может не полететь туда отдыхать с дочерью из-за Соколовского. Тем более, что многие считают, что он находится там с очередной пассией и встречи подобного рода будут неприятны для Риты.

Недавно она уже писала о том, что развод это неприятная вещь и она все еще не отошла от предательства мужа. А вот он вроде как чувствует себя прекрасно, тем более, что он может видеться с дочерью в любое время, из-за чего как раз Дакота может и отказаться от полета в солнечную Индонезию. Ведь ей, скорее всего, совсем не хотелось бы видеть бывшего мужа, изменявшего ей на протяжении всей супружеской жизни, еще и счастливого с другой женщиной, ведь ей все еще не по себе. А он, в свою очередь, может потребовать встречи с Мией, на что вполне имеет право, а этим отдых будет явно испорчен.

Таким образом, возможно, певица попытается избежать встречи с бывшим супругом и может даже сменить место отдыха, хоть на Бали и находится ее подруга Айза, которая ждет ее с мужем-серфером, ведь на самом деле никому не хотелось бы находиться в солнечной стране рядом с человеком, который предал и не раз, а в случае с Ритой, по всей видимости, встречи будет практически не избежать.