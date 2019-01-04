«5 минут - и в люлю»: Мощные концерты могут отбирать у Егора Крида силы на секс

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Без спорта звезде лейба Тимати, Егору Криду неоткуда брать энергию на сексуальные утехи.

Недавно пользователи сети гадали, почему они практически никогда не видели Егора Крида в нижнем белье, и пришли к выводу, что певец может скрывать маленький размер своего полового органа - по мнению фанатов, именно это обстоятельство может быть причиной расставаний артиста Тимати с девушками. Теперь же юзеры недоумевают, как у Крида, который на каждом своем концерте не обходится без танцев и прыжков, хватает сил для интима даже с теми девушками, которые ему нужны исключительно на одну ночь.

«5 минут - и в люлю?» - предполагают пользователи сети, которые считают, что мощные концерты могут отбирать у Егора Крида силы на секс. Учитывая данное обстоятельство, причины одиночества певца и развал его отношений для фанатов становятся ясны. Оказалось, что многих смутил тот факт, что Крид не проводит время в спортзале, поэтому источник его сил остается невыясненным.

Если же догадки пользователей верны, то вполне логично, что Крид, как и любой мужчина, не занимающийся спортом, не может полноценно удовлетворять своего партнера в сексе - все силы уходят на сложные танцевальные номера, после которых, как правило, артисты хотят только отдыха, а об интиме и речи идти не может.

Все же личная жизнь Егора Крида остается тайной, поскольку о своих сексуальных подвигах певец предпочитает не распространяться. Но при этом логика его фанатов вполне ясна, поэтому есть большая вероятность, что предположения могут оказаться правдой.