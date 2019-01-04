Брат Криса Кельми протестует против непубличных похорон артиста

Сегодня, 18:40

Брат Криса Кельми Евгений Суслин, являющийся его директором, сказал, что он категорически протестует против того, чтобы артиста похоронили инкогнито.

О возможных таких непубличных похоронах ранее стало известно от солиста «Ласкового мая» Андрея Разина. Разин написал, что с прискорбием узнал эту новость. Он добавил, что не хочет оспаривать решение родственников, но считает Криса Кельми выдающимся артистом, поэтому, по его мнению, он достоин похорон со всеми возможными почестями.

Разин также написал в Instagram, что, если дело в нехватке средств, он готов оплатить похороны Криса Кельми, как ранее оплачивал похороны Евгения Осина.

Брат Криса Евгений Суслин сказал, что тоже хочет, чтобы похороны были почетными. С артистом должны проститься коллеги и друзья. Они, по словам, Суслина, действительно хотят с ним проститься на торжественной траурной церемонии.

Но Евгений и его старший брат не могут дозвониться до бывшей супруги Криса Людмилы – ее телефон отключен.

Крис Кельми, автор песенных хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг» в последнее время вел затворническую жизнь и злоупотреблял алкоголем. Он умер 1 января. По неофициальным сведениям у него отказало сердце.

Автор более 200 песен в недавнем завещании оставил все свое имущество бывшей жене и сыну.